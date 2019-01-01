فيورنتينا في مقدمة الفرق المهتمة بضم دي روسي

نادي فيورنتينا الإيطالي مهتم بخدمات قائد روما السابق دانيلي دي روسي بعد انفتاحه على اللعب في إيطاليا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن نادي فيورنتينا مهتم بالحصول على خدمات دانيلي دي روسي قائد روما السابق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" والتي أكدت أن الفيولا يأتون في مقدمة الفرق المهتمة بالحصول على خدمات دي روسي.

وأكدت الصحيفة أن فينشينزو مونتيلا المدير الفني الحالي لفريق فيورنتينا ولاعب روما السابق يرحب بفكرة تدريب دي روسي خلال الفترة المقبلة.

وكان دي روسي قد قرر أن يستمر في اللعب بالدوري الإيطالي لمدة موسم واحد على الأقل عقب الرحيل عن صفوف روما بحسب ما كشفت شبكة "سكاي سبورتس" بالأمس.

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ويملك دي روسي عروضًا آخرى من نادي سامبدوريا ومن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ليقوم بتدريب فريق الشباب أو الانضمام للجهاز الفني للفريق الأول.

جدير بالذكر أن دي روسي كان قد رحل عن صفوف روما بنهاية الموسم المنصرم بسبب مشاكل مع إدارة الفريق حيث كانوا قد رفضوا التجديد له.