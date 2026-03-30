فيورنتينا، ما أخبار دودو: استبعدت الإصابات، ويمكنه اللعب فوراً ويتطلع لمباراة فيرونا

أخبار سارة لفيورنتينا. خضع دودو لفحوصات طبية بعد الإصابة ولم تظهر أي إصابة: سيعود اللاعب للتدريب مع الفريق وقد يشارك بالفعل في مباراة نهاية الأسبوع المقبل ضد فيرونا.





كيف حال دودو - كان الظهير الأيمن لفيورنتينا قد شعر بألم في الفخذ خلال إحدى التدريبات الأخيرة أثناء فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية. لكن الفحوصات التي خضع لها صباح اليوم لم تظهر أي إصابات.

هذا هو البيان الصادر عن النادي.





"يعلن نادي ACF فيورنتينا أن اللاعب دوميلسون كورديرو دوس سانتوس دودو خضع صباح اليوم لفحوصات طبية بعد خروجه المبكر من الملعب خلال حصة التدريب يوم السبت. استبعدت الفحوصات التشخيصية وجود إصابات في عضلات الفخذ اليمنى. سيواصل اللاعب في الأيام المقبلة برنامجه التدريبي المخصص له"





المباريات القادمة - ستعود فيورنتينا إلى الملاعب بعد فترة التوقف لمواجهة فيرونا. أخبار سارة لباولو فانولي الذي قد يستعيد دودو في نهاية الأسبوع المقبل. وقد لعب البرازيلي 39 مباراة في هذا الموسم وسجل هدفاً في إحدى المباريات الأخيرة، على أرض كريمونسي.