فيورنتينا: فشلنا في ضم سوسو وبوليتانو خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات

ثلاث صفقات في اليوم الأخير من سوق الانتقالات لم تكن كافية لإدارة فيورنتينا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد دانييلي برادي، المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي أن فريقه حاول بالأمس، التعاقد مع الثنائي سوسو وبوليتانو، وحتى الثامنة مساءً أي قبل إغلاق سوق الانتقالات بأربع ساعات.

ونجح فيورنتينا بالأمس، في الحصول على ثلاث صفقات جديدة، وهي بوبي دنكان من ليفربول، وبيدرو من فلومينينسي، بالإضافة إلى رشيد غزال على سبيل الإعارة من ليستر سيتي.

وقال برادي في مؤتمر صحفي اليوم: "أنا لست حزينا أو خائب الآمال في سوق الانتقالات لقد حاولنا حتى الثامنة مساءً ولكن الأندية لم ترغب في البيع، أنا متأكد أنني لا أستطيع فعل المزيد".

وتابع: "كنا نريد التعاقد مع سوسو من ميلان، وبوليتانو من إنتر، وبيرادي من ساساولو، ودي بول من أودينيزي".

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وواصل: "رافينيا هو اللاعب الوحيد الذي انسحبنا من المفاوضات معه لأن تكلفته كانت مرتفعة للغاية".

وشدد برادي في نهاية حديثه، أنه لم تكن هناك أي فرص لفريقه في التعاقد مع ناينجولان لاعب إنتر السابق، أو دانييلي دي روسي لاعب روما السابق.