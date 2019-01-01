فيورنتينا يدخل سباق ضم سوسو

الفيولا يواصل التدعيمات

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدثت تقارير إعلامية إيطالية أن فيورنتينا هو آخر المهتمين بالتعاقد مع الجناح الإسباني سوسو من ميلان هذا الصيف.

ويعد سوسو من أبرز لاعبي ميلان في الموسمين الماضيين، ولكن اعتماد ماركو جيامباولو على مهاجمين صريحين وعدم اللعب بأجنحة جعل مصيره مجهولاً مع الفريق.

وذكرت "لاجازيتا" أن فيورنتينا تقدم بعرض رسمي لضم سوسو يقل بقليل عن 30 مليون يورو، بينما يطلب ميلان 32 مليوناً لبيع لاعبه.

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وأشار التقرير أن الفيولا يستغل كون وكيل اللاعب هو نفس وكيل مدربه فينتشينزو مونتيلا، وهو ما يسهل المفاوضات.

وأفادت التقارير أن فيورنتينا سيعرض على اللاعب نفس راتبه مع ميلان، ثلاثة ملايين يورو، وهو ما أكد الوكيل موافقة اللاعب عليه.

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وكان ليون قد أكد عبر رئيسه جون ميشيل أولاس اهتمامه بضم سوسو، كما رُبط اللاعب بالانتقال إلى صفوف روما في الماضي.