فيورنتينا - إنتر، ماريلي: "بونغراتشيتش لمس الكرة بذراعه، لكنه كان في وضع طبيعي. لا توجد أسباب تستوجب احتساب ركلة جزاء"

حادثة ستظل موضع نقاش.

انتهت مباراة فيورنتينا وإنتر بالتعادل 1-1، لكن لمسة اليد التي قام بها بونغراسيتش أثارت - خلال المباراة - احتجاجات شديدة من جميع لاعبي إنتر الموجودين على أرض الملعب الذين طالبوا بمنح ركلة جزاء لصالحهم. وكانت اللعبة كما يلي: أرسل دومفريس عرضية من الجهة اليمنى لم يتمكن بيو إسبوزيتو ولا رانييري من الوصول إليها؛ ثم مرت الكرة، وتجاوزت منطقة الجزاء، ولمست ذراع بونغراتشيتش.

قرر الحكم كولومبو السماح باستمرار اللعبة، وفي النهاية لم يتدخل VAR لمراجعة اللعبة أو لإحالة الحكم إلى المراجعة الميدانية.

وهكذا، بعد المباراة، تدخل لوكا ماريلي، الحكم السابق والخبير التحكيمي، عبر اتصال مباشر في برنامج "فوركلاس" على قناة DAZN، وعلق على المخالفة المحتملة بيد بونغراتشيتش خلال الشوط الأول من مباراة فيورنتيناوإنتر قائلاً: "في الدقيقة السابعة، جاءت تمريرة عرضية ولمس بونغراتشيتش الكرة بيده اليمنى: ظل ذراعه ثابتاً طوال الوقت وكان في وضع طبيعي. ثم أخطأ رانييري وإسبوزيتو أمام الكرة وجعلوها غير متوقعة: ثم حدثت اللمسة بذراع لم تتحرك أبدًا. لقد حكموا على هذه الحركة بالذراع بأنها غير تستحق العقوبة، وبالنسبة لي هذا هو القرار الصحيح لأنه لا توجد عناصر تستوجب العقوبة".

كان هذا التعليق الختامي الذي أدلى به ماريلي لكي لا يترك مجالاً لأي تفسيرات أخرى.








