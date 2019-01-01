فيورنتينا: إن أراد ريبيري اللعب في مستويات عالية فذراعنا مفتوحة له

هل نرى ريبيري في الدوري الإيطالي؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أفصح المدير الرياضي لنادي فيورنتينا الإيطالي، عن حلم فريقه بالتعاقد مع فرانك ريبيري لاعب بايرين ميونيخ الألماني السابق.

وأنهى اللاعب صاحب الـ 36 عاماً، مسيرته مع الفريق البافاري نهاية الموسم الماضي، وأصبح لاعباً حراً، بعد نهاية عقده مع الفريق.

الدولي الفرنسي السابق، أكد أنه يريد مواصلة اللعب ولكنه يبحث عن العرض المناسب.

وأعلن برادي المدير الرياضي للنادي الإيطالي، أن فريقه تواصل مع ريبري حول التعاقد معه، وينتظر وصول العرض من اللاعب الفرنسي.

وقال برادي في تصريحات صحفية: "نحلم بالتعاقد مع ريبيري، ولكن سيكون لديه حالة مالية خاصة، لن نستطيع تقديم 10 مليون يورو له مثل الفرق العربية والروسية".

وواصل: "ولكن إذا أراد مواصلة اللعب في مستويات عالية، فسيكون فيورنتينا فاتحاً ذراعيه له دائماً، في هذا الوقت لا يوجد أي مفاوضات رسمية، وإن لم نتعاقد معه سنتعاقد مع لاعب آخر".

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ومن جانبه أبدى المدير الفني للفريق رغبته في التعاقد مع اللاعب وقال: "نريد لاعبين كبار في الفريق، أعتقد أن ريبري سيكون مناسباً للجميع".

وأتم تصريحاته قائلاً: "أنا على استعداد تقديم عزومة غداء، للإدارة في حالة التعاقد مع لاعب لديه سجل كبير".

وحقق اللاعب الفرنسي مع بايرن ميونيخ 21 بطولة مختلفة في مسيرته، على رأسها دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى البطولات المحلية.