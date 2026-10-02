ينتظر فرصته الأولى مع كلوب .. برشلونة وإنتر يتسابقان على موهبة ألمانيا!

تسعى أندية أوروبية كبرى للتعاقد مع فين يلتش، الموهبة البالغة من العمر عشرين عامًا، والذي يلعب حاليًا لصالح شتوتغارت، لكنه بات محل اهتمام من برشلونة وإنتر، وفقاً لما ذكرته سكاي سبورتس.

خلال مباراة شتوتغارت وفايكينج في دوري أبطال أوروبا، تواجد كشافون من برشلونة وإنتر وغيرهما على المدرجات لمتابعة أداء يلتش.

وفاز شتوتغارت في تلك المباراة بنتيجة (3-1)، حيث شارك يلتش في التشكيلة الأساسية. وبعد سبعين دقيقة تم استبداله بالهولندي رامون هندريكس.

تدرج يلتش في فئات الناشئين بنادي نورنبرغ، وفي عام 2025، انتقل اللاعب الألماني إلى شتوتجارت مقابل 9.5 ملايين يورو، حيث خاض حتى الآن 57 مباراة. ويمتد عقده حتى عام 2030. ووفق موقع ترانسفير ماركت، تبلغ القيمة السوقية للاعب الشاب 35 مليون يورو.

في هذا الموسم، حصل يلتش على مكان ثابت في التشكيلة الأساسية مع المدرب سيباستيان هونيس. وإلى جانب الاهتمام القادم من إسبانيا وإيطاليا، يُقال إن قلب الدفاع يخضع أيضًا لمتابعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ترك يلتش انطباعاً جيداً لدى المدير الفني يورجن كلوب؛ حيث قام باستدعائه لقائمة المانشافت، في آخر مباراتين في دوري الأمم خلال فترة التوقف الدولي الحالية، إلا أنه لا يزال ينتظر ظهوره الأول مع منتخب ألمانيا.