فينيسيوس يكشف السر وراء رفض عرض باريس المغري والاستمرار في مدريد

فينيسيوس جونيور يتحدث عن السبب الذي يدفعه إلى تجديد عقده مع ريال مدريد.

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم نادي ريال مدريد الإسباني عن مستقبله في "سانتياجو برنابيو"، وحقيقة اقترابه من تجديد عقده مع الفريق الملكي.

ويقضي فينيسيوس جونيور عطلته في البرازيل، وسط أنباء عن مفاوضات لتجديد عقده مع ريال مدريد، بالإضافة إلى اهتمام باريس سان جيرمان الفرنسي بالتعاقد معه.

ماذا قال فينيسيوس؟

عقد البرازيلي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2024، ويبدو أن مفاوضات التجديد مع النادي الملكي تقترب من اللحظة الجيدة للطرفين.

وقال فينيسيوس في تصريحات لقناة "SportsTV" البرازيلية: "أريد أن أستمر في اللعب مع أفضل نادٍ في العالم".

وأشاد البرازيلي بدور جوني كالافات، كبير كشافي ريال مدريد ومدير كرة القدم الدولية، هو من أقنعه بالانتقال الملكي.

وقال فينيسيوس: "هو من جاء إلى البرازيلي للبحث عني، وجعلني أوقع مع ريال مدريد".

ما هي تفاصيل تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت في مايو الماضي أن ريال مدريد يريد استمرار فينيسيوس حتى عام 2028، لكن المفاوضات الجارية بين الطرفين تسير نحو الاتفاق على التمديد حتى 2026 أو 2027.

فيما سيشهد الشرط الجزائي في العقد الجديد ارتفاعًا هائلًا من 350 مليون يورو، إلى مليار يورو.

كما سيرتفع راتب فينيسيوس بشكل كبير، أكثر من الضعف، تماشيًا مع انفجاره والأهمية التي يحظى بها في الفريق، والتقدير الذي يحظى به من الإدارة الرياضية.

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