فينيسيوس يطارد رونالدو .. أرقام البرازيلي تهدد إنجاز صاروخ ماديرا!

بات الجناح البرازيلي، فينيسيوس جونير، أحد أبرز المواهب في عالم كرة القدم حاليًا، في ظل تألقه الواضح هذا الموسم.

حيث سجل لاعب الملكي المبدع، ثلاثية رائعة في مرمى ليفانتي، في اللقاء الذي انتصر فيه نادي العاصمة بسداسية.

ومع اقتراب موعد نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، يمتلك جونيور سجل رقمي مدهش ينافس فيه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

فينيسيوس يهدد رونالدو

بحسب ما أشار إليه تقرير صحفي أعدته صحيفة "آس" الإسبانية فإن الجناح البرازيلي قدم موسمًا رائعًا حقق فيه أرقام مميزة ينافس بها الأسطورة كريستيانو رونالدو.

فيعد أن صنع جونيور هدف الريال الثاني في مواجهة ليفناتي الماضية، يصل بذلك للتمريرة الحاسمة رقم 16 له هذا الموسم.

فيما أن أعلى رقم قد وصل إليه نجم الملكي البرتغالي السابق، كان بصناعة 19 هدفًا في موسم 10-11.

ولا يزال أمام البرازيلي فرصة لمعادلة الرقم أو تخطيه، لكنها صعبة للغاية، حيث يمتلك الملكي مواجهتين في بطولة الدوري قبل انتهاء الموسم المحلي، أمام قادش وريال بيتيس.

منافسة قوية أمام صناع ألعاب مدريد!

لا ينافس جونيور المهاجم التاريخي كريستيانو رونالدو فقط، بل بات يقارع أحد أبرز صناع اللعب والأجنحة في ريال مدريد عبر التاريخ.

حيث كان قد صنع مسعود أوزيل صانع ألعاب الملكي السابق، 25 هدفًا لزملائه في موسم 10-11.

فيما قدم أنخيل دي ماريا، جناح الريال في جيله الذهبي، 22 تمريرة حاسمة في موسم 13-14.

فهناك فرصة لجونيور للتواجد بجوارهم برقم مميز أيضًا، لكنه من الصعب أن يصل لرقم أوزيل هذا الموسم، في ظل تبقي مواجهتين فقط.

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