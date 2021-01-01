"فينيسيوس يشجع برشلونة، وباريس سيبيع نيمار"

أندريه كوري كشاف برشلونة السابق في أمريكا الجنوبية ومهندس صفقة نيمار يتحدث عن كواليس علاقته ببرشلونة وفشل صفقة فينيسيوس وتفاصيل حول مستقبل نيمار.

أكد أندريه كوري كشاف برشلونة السابق في أمريكا الجنوبية أن رحيل نيمار عن صفوف باريس سان جيرمان أصبح أمرًا واقعًا في ظل رفض اللاعب تجديد تعاقده معهم".

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ضمن حواره الصحفي مع صحيفة "سبورت"، وتطرق للحديث عن عدة قضايا منها فشله في ضم فينيسيوس لبرشلونة وتشجيع النجم البرازيلي للفريق الكتالوني، وغيرها من الأمور.

ماذا قال كوري عن نيمار ومستقبله؟

وقال كوري: "ساعدت برشلونة من قبل في ضم نيمار وفي ضم رونالدينيو، ما الذي يريدونه أكثر من ذلك، خطتي لضم نيمار كانت بسيطة للغاية، وهي توفير المال الكافي في كل عام لتغطية التكاليف، ومنذ رحيله انخفضت مبيعات القمصان والتذاكر بشكل واضح".

وأضاف: "أعتقد أن باريس سان جيرمان سيبيع نيمار، لقد وافقوا على ذلك بالفعل في 2019، أي فريق في العالم سيفعل ذلك مع لاعب يتبقى في عقده أشهر قليلة ويقول إنه لا يريد التجديد".

وأردف: "برشلونة وقع مع نيمار على شرط جزائي قيمته 300 مليون يورو في 2015 لكن لاحقًا تم تغيير ذلك العقد عن طريق الإدارة، مما يعني إنهم خسروا حوالي 100 مليون ببيعه".

كيف خدع فينيسيوس كوري وما رأيه في صفقة أرتور؟

وتطرق للحديث عن صفقة فينيسيوس التي لم يكملها: "كنا نتقدم على ريال مدريد بشكل واضح، واتفقنا مع وكلاء اللاعب، لكنهم خانونا، وقبل التوقيع معه في ريال مدريد قال لي إنه يشجع برشلونة وأحد المعجبين بنيمار".

وتحدث عن الصفقة التبادلية في الصيف الماضي بين برشلونة ويوفنتوس بانضمام أرتور للفريق الإيطالي وبيانيتش للنادي الكتالوني: "هذه واحدة من أكثر الصفقات غرابة في التاريخ، تبديل لاعب عمره 23 عامًا بآخر عمره 31، أرتور لم يحصل على فرصته والإصابات منعته من تقديم كل ما لديه في برشلونة".

كم يتبقى في عقد نيمار مع باريس سان جيرمان؟

ينتهي عقد نيمار مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل، وهو ما يسمح للنجم البرازيلي بالرحيل بنهاية صيف 2022 بشكل مجاني.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت على وجود مفاوضات بين اللاعب وباريس سان جيرمان من أجل التجديد، لكنها عادت وأكدت توقفها بسبب رغبة اللاعب في الرحيل والعودة لبرشلونة!

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