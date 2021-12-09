فينيسيوس يرد على اهتمام باريس: لا أريد سوى ريال مدريد!

أغلق نجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، الباب في وجه أي شائعات تخص مستقبله، بتأكيده على الاستمرار لفترة طويلة في سانتياجو برنابيو.

وكانت الصحف الفرنسية في وقت سابق قد أشارت إلى عزم باريس سان جيرمان التعاقد مع فينيسيوس، مع منحه عرضًا خرافيًا من الناحية المالية.

لكن يبدو أن الدولي البرازيلي يُدرك جيدًا أن مغادرة الريال ليست الخيار الأفضل، وقد أعرب في أحدث تصريحاته عن عشقه للملكي.

فينيسيوس عندما سُئل عن سعره المقترح في الميركاتو بعد تألقه هذا الموسم، أتت إجابته واضحة، فقال "من الأفضل عدم وضع أي شيء".

كما أضاف الجناح البالغ من العمر 20 عامًا "من الأفضل بالنسبة لي البقاء هنا في ريال مدريد".

ريال مدريد وأتلتيكو مدريد: موعد المباراة، القنوات الناقلة، تاريخ المواجهات وأكثر من ذلك

أما عند سؤاله حول الكرة الذهبية، فقال "يجب عليّ أن أعمل بجد حتى أحققها وأن أكون دائمًا بأفضل حال، إذا واصلت هكذا يمكنني فعلها".

وأتم "الشيء الرئيسي بالنسبة لي هو الفوز مع الفريق وتحقيق العديد من الألقاب لريال مدريد، وليست الإنجازات الفردية".

تبقى الإشارة إلى أن فينيسيوس يعيش انفجارًا كبيرًا مع ريال مدريد هذا الموسم بتسجيله 12 هدفًا وصناعة 7 في 22 مباراة بمختلف البطولات.