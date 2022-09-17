فينيسيوس يرد بقوة : أيها العنصريون .. سأرقص أينما شئت!

رد رادع من النجم البرازيلي

بعد حملات من الهجوم والتأييد، خرج الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، للرد بنفسه على تعرضه لشتائم عنصرية بسبب رقصه خلال احتفالاته بالتسجيل مع ريال مدريد هذا الموسم.

فينيسيوس دخل في أزمة حادة خلال مواجهة ريال مايوركا بالدوري الإسباني خلال الأسبوع الماضي، لغضب الفريق الخصم من طريقة اللاعب في الرقص بعد تسجيل الأهداف، حيث اعتبروها قلة احترام.

بيدرو برافو رئيس وكلاء كرة القدم الإسبان أشعل الموقف، بعدما قام بتوجيه ألفاظ عنصرية ضد اللاعب قائلًا له "توقف عن ألعاب القرود واحترم خصومك".

كيف رد نجم فينيسيوس على هذا الهجوم؟

البرازيلي أصدر بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع "تويتر" جاء فيه:"طالما أن لون البشرة أهم من لمعان العيون ستكون هناك حرب".

"لدي هذه العبارة موشومة على جسدي وهذه الفكرة تدور بشكل دائم في رأسي، ولدي مواقف في حياتي تحول هذه الفلسفة إلى حقيقة".

"يقولون إن السعادة تزعج البعض، إنها سعادة البرازيلي الأسود الناجح في أوروبا تزعج أكثر من ذلك بكثير، لكن إرادتي لتحقيق الفوز وابتسامتي ولمعان عيوني أكبر بكثير، إنها رقصات للاحتفال بالتنوع الثقافي في العالم، تقبلوها واحترموها أو افزعوا منها، على أي حال لن أتوقف".

"لقد كنت ضحية كره كل ما هو أجنبي والعنصرية في جملة واحدة، ولكن كل هذا لم يبدأ من أمس، منذ أسابيع بدأ الناس ينتقدون رقصتي، لكن الرقص ليس لي وحدي، بل ينتمي للعديد من اللاعبين مثل رونالدينيو، نيمار، لوكاس باكيتا، أنطوان جريزمان، جواو فيليكس وماتياس كونيا والأمريكيون السود والمطربون اللاتينيون".

"لقد جئت من بلد فقيرة للغاية حيث لا يستطيع الناس الوصول إلى التعليم أو حتى الطعام، أنا لا آتي علانية عادة للرد على أي نقد، أنا لا أنتقد ولا أتكلم، أنا أمدح أو لا أتحدث أبدًا، لقد طورت تطبيقًا لمساعدة الأطفال للتعلم في المدارس، بدون مساعدة مالية من أي شخص، أقوم ببناء مدرسة باسمي وسأفعل الكثير من أجل التعليم، أريد أن تكون الأجيال القادمة مستعدة مثلي لمحاربة العنصرية".

"أحاول دائمًا أن أكون محترفًا ومواطنًا نموذجيًا، لكن هذا لا يعجب الناس بالشكل الكافي ولا ينتشر بوسائل التواصل الاجتماعي، لذلك يصنع الجبناء المشاكل لمهاجمتي".

"النص دائمًا ينتهي باعتذار أو الادعاء بإساءة الفهم، لكني أكرر لكم أيها العنصريون ، لن أتوقف عن الرقص سواء في سامبادروم أو في البرنابيو، سأرقص أينما أريد، من شخص سعيد جدًا وهو فيني جونيور".

من قام بتأييد فينيسيوس؟

نادي ريال مدريد الإسباني أصدر بيانًا هو الآخر للتعبير عن محبته ودعمه لفينيسيوس جونيور، مؤكدًا احترامه لاختيار طريقته في الاحتفال مع الحفاظ على الروح الرياضية.

وخرج العديد من اللاعبين البرازيليين مثل نيمار وبرونو جيمارايش ولوكاس باكيتا وجابرييل جيسوس والأسطورة بيليه للدفاع عن مواطنهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانضم لهم الظاهرة رونالدو قائلًا لمواطنه فينيسيوس:"رقصتك لا تظهر عدم احترام لأي شخص، ولكن العنصرية تفعل ذلك، فهي تقتل وتؤذي وتستبعد الآخرين".

والأمر وصل إلى حملة قوية على وسائل التواصل شارك فيها العديد من الأشخاص وجاءت بعنوان "#BailaViniJr" أو ارقص يا فينيسيوس.

Instagram.com/neymarjr

ليست المرة الأولى

النجم البرازيلي كان هدفًا للعنصرية سابقًا، حيث قال صاحب الـ22 سنة من قبل إنه تعرض للإيذاء خلال كلاسيكو ضد برشلونة في عام 2021.

وتعرض كذلك لهتافات عنصرية مزعومة عند مواجهة مايوركا هذا العام، ولذلك قرر الرد على هذه الإساءة بالرقص أمام الجماهير بعد التسجيل.

ويتمتع اللاعب بانطلاقة مميزة هذا الموسم مع ريال، حيث سجل خمسة أهداف وصنع ثلاثة في 8 مباريات حتى الآن.