فينيسيوس: هازارد لن يزعجني وأتلقى الدعم من بنزيما

فينيسيوس يتحدث عن خازارد وبنزيما ومستقبل ريال مدريد مع زين الدين زيدان

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قال نجم ريال مدريد الشاب فينيسيوس جونيور إنه لا يعتقد أن وجود إيدين هازارد في الفريق سيشكل صعوبة بالنسبة له.

وكان ريال مدريد قد ضم هازارد ويوفيتش رسميًا، مما جعل البعض يتنبأ بعدم إعطاء الفرصة لفينيسيوس جونيور في الموسم المقبل.

وبخصوص ذلك، قال فينيسيوس إنه واثق من حصوله على الفرصة مع زين الدين زيدان وإنها لن تتأثر بوجود هازارد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 3, 2019

وأضاف: "التوقيع مع هازارد؟ مع وصوله سأواجه المزيد من الصعوبات في اللعب ، لكنها ليست مشكلة بالنسبة لي، كل شيء سيعتمد على زيدان"

وتابع: "أتلقى الكثير من الدعم والنصائح من كريم بنزيما، إنه أحد أهم أسباب تأقلمي السريع مع ريال مدريد"

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يذكر أن ريال مدريد قد أنهى موسمه خالي الوفاض في واحد من أسوأ مواسمه، ما جعله يدخل بقوة في سوق الانتقالات الصيفية.