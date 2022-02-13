فينيسيوس مستهدف .. غضب مدريدي من التحكيم

تقارير صحفية إسبانية تشير بوجود حالة من الغضب لدى النادي الملكي بعد انتهاء مباراة ريال مدريد وفياريال الأخيرة، بسبب الأخطاء التحكيمية.

وكان الفريق العاصمي قد تعادل مع نظيره فياريال بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1) بين الفريقين في الجولة ال 24 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة جدل تحكيمي واسع، حيث طالب مدريد بوجود ركلة جزاء بعد ضرب مدافع الغواصات الصفراء راؤول ألبيول لفينيسيوس جونيور بالكوع داخل المنطقة، وأيضًا المطالبة بطرد باريخو الذي صفع اللاعب نفسه، لكن دون اتخاذ أي قرارات تحكيمية.

وفي تقرير أعدته صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت لوجود حالة من عدم الراحة لدى النادي الملكي تجاه الحكم الإسباني سانشيز مارتينيز.

ماذا أغضب الفريق الملكي؟

يخشى ريال مدريد أن يشتت فينيسيوس جونيور عند مشاركته مع الفريق، فاللاعب البرازيلي أصبح ثاني أكثر لاعب يرتكب عليه أخطاء في الدوري الإسباني.

حيث ارتكب 54 خطأ على جونيور حتى الآن، ولا يسبقه في تلك القائمة سوى خافي جالان جناح نادي سيلتا فيجو.

وهو الأمر الذي تخشى إدارة الملكي من أن يشتت اللاعب البرازيلي عند مشاركته، حيث أصبح اللاعب يحاول أن يتفادى عرقلته ويركز على هذا الأمر، وما يزعج الإدارة في الوقت الحالي أنه حتى حين يعرقل فإنه لا يتحصل على شيء.

ماذا عن الأخطاء التحكيمية؟

وفقًا لإيتورالدي جونزاليس خبير التحكيم لدى صحيفة آس، فلقطة ضرب ألبيول لجونيور بالكوع في الدقيقة ال 14 من المباراة، هي ركلة جزاء صحيحة غير محتسبة.

حيث قال" "إنها ركلة جزاء، لأن ألبيول يبتعد عندما ينظر إلى اليمين ويرى أن فينيسيوس قادم، فهو يبحث عن الاحتكاك".

أما عن إيميليو بوتراجينيو الممثل المؤسسي لنادي فياريال فلقد اتفق حول وجود حالة من الغموض في تلك اللقطة حيث قال: "ليس من المفهوم أن تقنية الVAR لم تتدخل في هذا الإجراء".

فيبدو أن الشكوك حول سوء الإدارة التحكيمية للمباراة لم تكن من جانب واحد، بل أن الفريق الملكي وجد التعاطف حتى من منافسه.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يستعد لخوض مباراة هامة في الثلاثاء المقبل أمام باريس سان جيرمان، في دور ال 16 من منافسات دوري أبطال أوروبا.

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