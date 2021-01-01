فينيسيوس: عقليتي سر قوتي، وصوت نيمار قوي ضد العنصرية!

فينيسيوس جونيور نجم فريق ريال مدريد يتحدث عن سر قوته، ويعرب عن أمله في انتهاء العنصرية.

أعرب النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب فريق ريال مدريد عن رغبته في انتهاء ظاهرة العنصرية من ملاعب كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها وتطرق خلالها للحديث عن عدة أمور، من ضمنها سر قوته كلاعب كرة قدم.

وقال فينيسيوس: "أستطيع القول أن أفضل نقاط قوتي هو صفاء ذهني، ولا أسمح لنفسي بالاستسلام أبدًا".

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وأضاف: "لو نظرنا لـ 2020 سنجد أنها علمتنا الكثير من الأشياء، وعلينا أن نستفيد من كل يوم نعيشه وكل لحظة، لأن الغد غير مضمون".

وأردف عن العنصرية: "لابد أن نستمر في محاربتها، نيمار ولويس هاميلتون وليبرون جيمس، لديهم أصوات قوية ودومًا ما يستغلوا كل فرصة لمحاربتها".

وأكمل: "من الجنون أن نستمر في الحديث عن هذه الأشياء، فلنأمل أن الأجيال المقبلة لن تضطر للتعامل مع مثل تلك الأمور".

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد شارك مع ريال مدريد في 22 مباراة هذا الموسم بكل البطولات بواقع 1019 دقيقة.