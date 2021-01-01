فينيسيوس: زيدان يعلمني، وثنائية ليفربول مختلفة لهذا السبب!

فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد يتحدث عن ثنائيته في شباك ليفربول، وطموحه مع النادي الملكي، وطريقة تعامل زين الدين زيدان معه.

أكد البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد أن علاقته بالفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي طيبة للغاية وأنه يتعلم الكثير منه.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وأكد خلالها أن الثنائية التي سجلها في ليفربول منحته الكثير من الثقة.

وقال فينيسيوس: "أنا أتعلم من زيدان بشكل يومي، هو واحد من أعظم المدربين، ويعطيني الكثير من الثقة وأتعلم الكثير منه".

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وأضاف: "أنا ألعب في أفضل فريق في العالم وسعيد بوجودي هناك، والجميع يحبني ويحاولون بكل ما لديهم ليساعدونني".

وأردف: "تسجيل تلك الثنائية في هذه المباراة الهامة ضد ليفربول والصعود بفريقي لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أقوى بطولة في العالم هو الشعور الأفضل".

وأكمل: "أعتبر نفسي لاعب مختلف تمامًا هذه الأيام، ونضجت كثيرًا عما كنت عليه، لكن لدي نفس الصفات وأريد الاستمرار في اللعب لريال مدريد وتسجيل الأهداف وتحقيق الألقاب وجلب السعادة للجماهير، أريد أن أكتب اسمي في تاريخ النادي".

جدير بالذكر أن فينيسيوس كان قد شارك في 42 مباراة مع ريال مدريد في كل البطولات هذا الموسم، وسجل ستة أهداف وصنع سبعة.