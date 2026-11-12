صدمة جديدة لفينيسيوس .. أنشيلوتي يختار قائد البرازيل الجديد

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اختار كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لمنتخب البرازيل، مهاجم برشلونة رافينيا لحمل شارة القيادة في المباراة الودية الدولية يوم السبت أمام اليابان في سنغافورة. ووقع الاختيار على اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا بدلًا من فينيسيوس جونيور وبرونو جيماريش، بعد غياب القائد المعتاد ماركينيوس بسبب الإصابة.

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النجم الكتالوني يتولى دور القيادة

وفقًا لصحيفة ماركا، منح أنشيلوتي الثقة لرافينيا لقيادة منتخب البرازيل على أرضية ملعب سنغافورة الوطني بعد تعرض ماركينيوس، مدافع باريس سان جيرمان، لإصابة عضلية أمام العملاق الكتالوني في دوري أبطال أوروبا. ورغم أنها ليست المرة الأولى التي يقود فيها المنتخب، فإن هذا الاختيار يكافئ التأثير المتنامي للمهاجم على مستوى النادي والمنتخب. وتشير حصص التدريب الأخيرة إلى أنه سيبدأ أساسيًا في مباراة السبت الموافق 14 نوفمبر.

التسلسل الهرمي القائم يوجّه قرار شارة القيادة

في ظل غياب قائده الأساسي، درس المدرب السابق لريال مدريد وطاقمه الفني عدة بدائل، بينها جابرييل ماجالهايس إلى جانب جيماريش وفينيسيوس. ورغم أن تدوير شارة القيادة بين عناصر الفريق كان أيضًا أحد الخيارات المطروحة، فإن المدرب الإيطالي فضّل في نهاية المطاف الحفاظ على التسلسل الهرمي الذي أُرسي خلال التوقف الدولي السابق.

وتشير الصحيفة الإسبانية إلى أن جيماريش، لاعب وسط نيوكاسل يونايتد، يأتي في المرتبة التالية وسيتولى المهمة كلما غادر جناح نادي برشلونة أرضية الملعب. وتعكس مكافأة المهاجم مكانته كأحد القياديين البارزين داخل غرفة الملابس تحت قيادة هانزي فليك في إسبانيا، حيث سجّل بالفعل 19 هدفًا في جميع المسابقات هذا الموسم رغم المشكلات البدنية.

مسؤولو النادي يراقبون الحمل الدولي

وبما أن الجناح تعرّض لإصابة طفيفة خلال التوقف الدولي الأخير، فإن مسؤولي النادي في كتالونيا سيتابعون عن كثب الدقائق التي يلعبها خلال الأيام المقبلة. وتشير الخطط الأولية إلى أنه رغم مشاركة القائد المعيّن حديثًا منذ البداية، فمن غير المرجح أن يكمل الدقائق الكاملة التسعين في أي من المباراتين لإدارة حمله البدني.

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وتُعد هذه الرحلة في نوفمبر المرة الثالثة التي يزور فيها منتخب أمريكا الجنوبية هذا البلد الآسيوي بعد زيارتين سابقتين في عامي 2014 و2019 إلى الملعب الذي يتسع لـ55 ألف متفرج، والذي افتُتح في 30 يونيو 2014. وخلال زيارتهم الأولى بقيادة دونجا في 14 أكتوبر 2014، بعد فترة وجيزة من الفوز على الأرجنتين 2-1 في بكين، سجّل نيمار جميع الأهداف الأربعة في فوز بنتيجة 4-0 على منتخب اليابان، قبل أن يسجّل روبرتو فيرمينو وكاسيميرو في تعادلين متتاليين بنتيجة 1-1 أمام السنغال ونيجيريا بعد خمس سنوات.

الجولة الآسيوية تختتم العام التقويمي

بعد مواجهة السبت أمام اليابان، تختتم البرازيل برنامجها لعام 2026 على الملعب نفسه أمام المضيف سنغافورة يوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر. كما تشارك باراجواي في هذه السلسلة الرباعية، حيث تواجه البلد المضيف يوم الجمعة قبل أن تلتقي باليابان يوم الثلاثاء المقبل. وستكون العودة إلى إسبانيا سالمًا من الإصابات أمرًا حيويًا لرافينيا مع استئناف فريق فليك مشواره المحلي والأوروبي في وقت لاحق من هذا الشهر.