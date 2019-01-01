فينيسيوس جونيور الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم في ريال مدريد

بعد صناعته لهدف كريم بنزيما في شباك أياكس.. فينيسيوس جونيور الأكثر صناعة للأهداف هذا الموسم في ريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أصبح النجم البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور أكثر لاعب يصنع أهداف بقميص ريال مدريد هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وفاز ريال مدريد على مضيفه أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في مباراة الذهاب لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وسجل كريم بنزيما هدف ريال مدريد الأول من صناعة نجم المباراة فينيسيوس جونيور، ليواصل كلاهما تقديم أفضل ما لديهما مع ريال مدريد.

8 - Vinícius Júnior has provided eight assists in all competitions for Real Madrid - more than any of his teammates. Prodigy. #AJARMA pic.twitter.com/8xsNvrGllX

— OptaJoe (@OptaJoe) ١٣ فبراير ٢٠١٩

وبهذا الهدف، وصل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى الهدف الثامن له هذا الموسم على مستوى الصناعة وذلك على المستوى المحلي والأوروبي.

وبهذا الرقم، يكون فينيسيوس جونيور قد صنع أهدافًا أكثر من أي لاعب آخر من زملائه في الفريق، في رقم قياسي مميز نظرًا لصغر سنه.

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يذكر أن ريال مدريد قد حقق انتصاره السابع تواليًا على أياكس أمستردام في السنوات الأخيرة، ليواصل تكريس عقدته للفريق الهولندي.