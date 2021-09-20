فينيسوس جونيور لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد

النجم البرازيلي عبر عن سعادته وأمنيته في الاستمرار بعد حصوله على لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد...

"كانت بداية جيدة وأريد الاستمرار بنفس المستوى".. بهذه الكلمات افتتح فينيسوس جونيور حديثه بعد حصوله على جائزة لاعب شهر أغسطس في ريال مدريد.

حصل المهاجم البرازيلي على الجائزة تقديرًا لأدائه في الشهر الأول من الموسم، حيث لعب جميع مباريات ريال مدريد الثلاثة الرسمية، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وقال فينيسيوس بعد حصوله على الجائزة: "أنا سعيد جدًا بالبداية الجيدة للموسم، وسعيد لأن الجميع أظهر لي الكثير من الحب، شكرًا جزيلاً لكم، أتمنى أن استمر على هذا المنوال".

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وتابع فينيسيوس مؤكدًا سعادته بعودة الجماهير: "يسعدني أيضًا العودة للعب في البيرنابيو بوجود الجمهور الذي سيقف وراءنا طوال الموسم".

وأردف: "أنا ممتن جدًا لأن المدرب أظهر الثقة بي وساعدني زملائي على تقديم مستويات جيدة لقد كانت بداية طيبة للغاية، أريد الاستمرار على هذا المنوال حتى نهاية الموسم".

وافتتح فينيسيوس التسجيل في لقاء ريال مدريد الأخير ضد فالنسيا في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني بعد أن كان الفريق متأخرًا في النتيجة، كما صنع هدف الفوز الذي سجله كريم بنزيما.

جدير بالذكر أن فينيسيوس يحتل الآن وصافة ترتيب الهدافين في الدوري الإسباني بخمس أهداف، خلف زميله في البلانكوس كريم بنزيما الذي سجل 6 أهداف.