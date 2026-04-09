فينورد يضم اسمًا معروفًا آخر إلى الجهاز الفني بعد ديك أدفوكات

يعود كاسبر فان إيك إلى فينورد لدعم الطاقم الطبي. هذا ما أفاد به مطلعون لموقع 1908.nl.

يمر فينورد بموسم صعب، رغم أنه لا يزال يحتل المركز الثاني في دوري VriendenLoterij Eredivisie. وأُعلن الشهر الماضي عن تعيين ديك أدفوكات مستشارًا لمساعدة المدرب روبن فان بيرسي حتى نهاية الموسم.

والآن سينضم فان إيك (69 عاماً) أيضاً إلى فريق روتردام. والأمل معقود على أن يتمكن من مساعدة الطاقم الطبي لفيينورد في وقف موجة الإصابات.

فقد عانى فينورد طوال الموسم من عدد كبير من الإصابات. وفي الوقت الحالي، يوجد في قائمة المصابين كل من توماس بيلين، وجيرنوت تراونر، وبارت نيوكوب، وسيم ستاين، وليو ساور، وجيس سمال، وأنيس حاج موسى.

فان إيك ليس غريبًا على فينورد. فقد شغل منصب طبيب النادي بين عامي 2010 و2021. وقد توقف عن العمل هناك في النهاية ليتفرغ تمامًا لأبحاثه حول سرطان البنكرياس.

في أوائل عام 2024، بدأ فان إيك العمل مع أدفوكات وغيره في كوراساو. أصبح أدفوكات مدربًا للمنتخب، وفان إيك طبيبًا للمنتخب. في فبراير من هذا العام، غادر أدفوكات بسبب ظروف شخصية. كما استقال فان إيك أيضًا.

وكما هو الحال مع أدفوكات، فإن دور فان إيك في فينورد هو دور داعم في المقام الأول. وهذا يعني أنه لن ينضم بشكل كامل إلى الطاقم الطبي، ومن المرجح ألا يجلس في مقاعد البدلاء.