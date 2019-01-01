فينسيوس ليما : إدارة الوصل أوقفت مفاوضات تجديد عقدي

المفاوضات لم تحسم مصيره مع الفريق بالبقاء من عدمه

فيسبوك تويتر ماجد جزر

نفى اللاعب البرازيلي فينسيوس ليما، توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي الوصل لتجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ليما قال في تصريحات لصحيفة "الإمارات اليوم" أن المفاوضات لم تحسم مصيره مع الفريق بالبقاء من عدمه، موضحاً أن محادثات تجديد عقده توقفت منذ ثلاثة أشهر.

اللاعب أضاف في تصريحاته أن الفترة المقبلة ستشهد حسم موقفه عن طريق وكيل أعماله الذي تلقى العديد من العروض مؤخرًا.

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وشدد اللاعب البرازيلي في تصريحاته على أن إدارة النادي لم تفاتحه بشأن استمراره مع الفريق، مؤكدًا على رغبته في البقاء بالإمارات وثقته بالظهور بشكل أفضل في الموسم المقبل.

وعن سبب تعثر الفريق خلال الموسم الحالي قال : "أعتقد أن خوض خمس بطولات أسهم في عدم ظهور الفريق بشكل جيد، وتراجع نتائجنا في البطولات المحلية".

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وأكمل ليما : "عانينا بشكل واضح من الإصابات وإجهاد بعض اللاعبين، بينما عندما بدأنا منافسات دوري أبطال آسيا حققنا نتيجة جيدة في الجولة الأولى بالفوز على النصر السعودي، وتصدّر المجموعة الأولى، لكن الغيابات وقلة خبرة بعض اللاعبين، أسهمتا في تراجع النتائج وخروجنا من دور المجموعات.

يُذكر أن ليما قد شارك مع الوصل في 31 مباراة ببطولات دوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وأحرز هدفين فقط، وسجل هدفين في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، في مرمى كل من الاتحاد السعودي والأهلي المصري.