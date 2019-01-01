فينسينت كومباني يغادر مانشستر سيتي

النجم البلجيكي فينسينت كومباني يرحل عن مانشستر سيتي الإنجليزي بعد 11 عام على انضمامه من هامبورج.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن النجم البلجيكي فينسينت كومباني لاعب فريق مانشستر سيتي عن رحيله عن صفوف الفريق بعد أن انتهى الموسم بشكل رسمي.

جاء هذا في خطاب نشره اللاعب لجماهير النادي الإنجليزي وأعلن خلاله عن وداعه لهم ووجه من خلاله الشكر للعديد من الأشخاص.

فخر العرب يعود لكم من جديد ببطولة أخرى !

🇩🇿 الجزائري رياض محرز يُتوج بجميع الألقاب المحلية في أول موسم له مع مانشستر سيتي :



🔹الدوري الإنجليزي🏆

🔹كأس الرابطة الإنجليزية 🏆

🔹كأس الدرع الخيرية 🏆

🔹كأس الاتحاد الإنجليزي 🏆



لـلـــتــــــاريخ يا ولد محاربي الصحراء @Mahrez22 👏 pic.twitter.com/WerXawPue7 — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٨ مايو ٢٠١٩

وكتب كومباني: "لا أزال أتذكر اليوم الأول لي هنا كأنني أراه، وأتذكر كل اللحظات الخاصة داخل هذا النادي المميز، أنا ممتن لكل المشجعين".

وأضاف: "لن أنسى أبدًا من كانت جماهير مانشستر سيتي وفية لي في الأوقات الطيبة والسيئة، لقد دعموني دومًا وكانوا سببًا ألا أستسلم عندما كنت ألعب ضد الاحتمالات".

وأكمل عن بيب جوارديولا والطاقم الفني: "لقد كنتم رائعون، لقد جعلتموني أعود أقوى في كل مرة يحدث لي فيها مشكلة، لذلك أريد أن أشكركم".

بالأرقام | جوارديولا يقود مانشستر سيتي للثلاثية المحلية الأولى في تاريخ الإنجليز

وأكد اللاعب في خطابه أنه سيكشف عن المزيد حول مستقبله بعد قليل، حيث يبدو عليه أنه يخطط للاستمرار في لعب كرة القدم مستقبلًا.

جدير بالذكر أن الموسم الذي تم اختتامه شهد تتويج مانشستر سيتي بالثلاثية المحلية بالدوري وكأسي الرابطة والاتحاد بالإضافة للدرع الخيرية في أغسطس الماضي.