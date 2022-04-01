فينجر يمنح الجزائر الأمل لإعادة مباراتها ضد الكاميرون والوصول لكأس العالم

منح أرسين فينجر مدرب آرسنال الأسبق ومدير التطوير بالاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمل للمنتخب الجزائري من أجل التأهل لكأس العالم.

وكانت الجزائر قد خرجت من التصفيات المؤهلة للبطولة أمام الكاميرون، في مباراة أثارت حالة من الجدل التحكيمي.

وأعلن الاتحاد الجزائري عن تقديم شكوى رسمية في الحكم بكاري جاساما الذي أدار اللقاء، بسبب بعض القرارات الجدلية وتسجيل هدف الفوز للكاميرون بعد انتهاء الوقت بدل الضائع الذي احتسب في نهاية الشوط الرابع.

وقال فينجر في تصريحات عن إمكانية إعادة المباراة:"يجب إثبات أن الحكم قد قام بخطأ تقني، وتفسير خيبة أمل الجماهير بشكل منطقي".

وأضاف:"قرار إعادة المباراة لا يعود لنا، لكن الموضوع يمر على اللجنة المختصة وهي من تقرر القيام بإعادة المباراة من عدمها".

🚨🇩🇿 Arsene Wenger on Algeria vs Cameroon replay:



“We have to prove that the referee did a technical mistake. The rematch is not decided by us, but decided by the committee, and it’s up to them whether or not a rematch will happen.” pic.twitter.com/3Gm1lVbLNW — Dean Ammi (@AlgerianFooty) April 1, 2022

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يثير فيها جاساما الجدل، ويكون الطرف الآخر هو الكاميرون.

فقبل أقل من شهرين أثار الجدل أيضًا في مباراة الكاميرون ومصر في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، حين طرد كارلوس كيروش وأثار استياء اللاعبين المصريين في العديد من اللقطات، الأمر الذي جعل الاتحاد المصري لكرة القدم ينتقد تعيينه لتلك المباراة في ذلك التوقيت.

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