فينجر يقدم تعازيه لعائلة رييس عقب الحادث الأليم
التعليقات()
Getty Images
قدم آرسين فينجر مدرب آرسنال التاريخي تعازيه لأسرة النجم الإسباني خوسيه أنتونيو رييس لاعب الجانرز السابق.
وقال فينجر:"أود أن أقدم التعازي لعائلة الفقيد، الجميع يشعر بالحزن بعد هذا الحادث الأليم".
وأضاف:"لسوء الحظ يحدث ذلك في يوم رائع مثل نهائي دوري الأبطال".
وعن المباراة النهائية قال:"21 يوماً فترة قصيرة للغاية (بين نهاية البريميرليج وموعد المباراة النهائية)، لا يمكنك معرفة ما إذا كنت قد قمت بالعمل الصحيح في تلك الفترة، ولكن لكل فريق مقاربته المختلفة".
البروفيسور فينغر: أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد خوسيه أنطونيو رييس ☹️ #beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/Q0gDbMshDE— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ يونيو ٢٠١٩
ويلتقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر الآن على ملعب واندا ميتروبوليتانو لخوض نهائي دوري الأبطال.