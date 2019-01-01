فينجر يقدم تعازيه لعائلة رييس عقب الحادث الأليم

المدرب الفرنسي عمل مع اللاعب الإسباني سابقاً في آرسنال..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قدم آرسين فينجر مدرب آرسنال التاريخي تعازيه لأسرة النجم الإسباني خوسيه أنتونيو رييس لاعب الجانرز السابق.

وقال فينجر:"أود أن أقدم التعازي لعائلة الفقيد، الجميع يشعر بالحزن بعد هذا الحادث الأليم".

وأضاف:"لسوء الحظ يحدث ذلك في يوم رائع مثل نهائي دوري الأبطال".

وعن المباراة النهائية قال:"21 يوماً فترة قصيرة للغاية (بين نهاية البريميرليج وموعد المباراة النهائية)، لا يمكنك معرفة ما إذا كنت قد قمت بالعمل الصحيح في تلك الفترة، ولكن لكل فريق مقاربته المختلفة".

البروفيسور فينغر: أتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الفقيد خوسيه أنطونيو رييس ☹️ #beINUCL #UCLFinal pic.twitter.com/Q0gDbMshDE — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ١ يونيو ٢٠١٩

ويلتقي ليفربول وتوتنهام هوتسبر الآن على ملعب واندا ميتروبوليتانو لخوض نهائي دوري الأبطال.