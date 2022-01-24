فينجر يعاتب باريس: حين ترفض 180 مليونًا لا تلم إلا نفسك

وجه أرسين فينجر، المدير الفني التاريخي لنادي آرسنال الإنجليزي، اللوم إلى نادي باريس سان جيرمان في إدارة ملف التجديد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم ينجح نادي العاصمة الفرنسية في التوصل لاتفاق لتمديد العقد.

وتشير التقارير إلى أن مبابي يفكر جديًا في إنهاء الموسم مع باريس سان جيرمان، ثم الانتقال بالمجان إلى ريال مدريد الإسباني.

فينجر، حلل وضع مبابي مع باريس سان جيرمان، ويرى أن النادي الفرنسي راهن بخطورة على وضع لاعبه، وأنه لا يملك أفضل الحظوظ الآن.

ماذا قال فينجر؟

وتحدث فينجر في مقابلة مع قناة "كنال +" الفرنسية قائلًا: "الوقت يلعب ضد باريس سان جيرمان، عندما تكون في مثل هذا الموقف، فإن طول المدة يجعل الأمور أصعب، وذلك بالنظر إلى الخبرة التي أملكها".

وأضاف: "باريس انتظر لمدة عام ونصف حتى يجدد عقد مبابي، إنه اللاعب الذي لا غنى عنه بالنسبة إلى طريقة باريس سان جيرمان في اللعب، لكن لم يتبق سوى القليل من الوقت، واليوم أصبح اللاعب حرًا في التوقيع مع من يريد".

ما هو رأي فينجر في رفض باريس لعرض ريال مدريد؟

يعتقد فينجر أن أفضل شيء بالنسبة إلى باريس سان جيرمان كان الحصول على المال، والتفكير في المستقبل.

وقال فينجر: "باريس سان جيرمان كان لديه عرض ثابت من ريال مدريد، عندما ترفض 180 مليون يورو.. حسنًا حتى بالنسبة إلى باريس لا يزال المبلغ ضخمًا".

واختتم فينجر: "عندما رفضوا هذا المال أعتقد أنهم قالوا لأنفسهم، علينا أن نقدم موسمًا رائعًا، لدينا ميسي ولا يمكننا تحمل خسارة مبابي، وسننجح في إقناعه بالبقاء".

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