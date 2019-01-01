فينجر يشرح .. كيف فقد سيطرته على آرسنال قبل الرحيل؟

المدرب الفرنسي يتحسر على أيام الزمن الجميل في بداية رحلته مع آرسنال

تحدث المدرب الفرنسي آرسن فينجر باستفاضة عن الأسباب التي أدت لتدهور الأوضاع في نهاية حقبته مع آرسنال، التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن.

وتولى الأستاذ القيادة الفنية لأصحاب الجزء الأحمر من العاصمة لندن عام 1996، وفي النصف الأول من حقبته مع النادي، نجح في تحقيق عدد لا بأس به من البطولات، كتتويجه بالبريميرليج 3 مرات، منهم اللقب الذهبي –بلا هزيمة موسم 2003-2004-.

وأحدث كشاف النجوم ثورة عظمى داخل النادي اللندني، بإعادته مرة أخرى بعد سنوات لمناص التتويج، لكن فجأة، تبدلت أوضاعه من النقيض إلى النقيض بعد الانتهاء من ملعب "الإمارات".

وبدأ آرسنال فترة الانحدار بعد فشله في حجز أحد المراكز المؤهلة لدوري الأبطال عام 2018، ليغادر بعدها فينجر، وتُسند المهمة للإسباني أوناي إيمري، الذي فشل هو الآخر في إعادة الفريق للمراكز المؤهلة للأبطال، ومؤخرًا تمت إقالته لسوء النتائج.

وعن سبب التغير الكبير في بداية حقبة فينجر مع آرسنال ونهايتها، قال صاحب الشأن لشبكة "سو فووت". "عندما جئت لآرسنال كنا 80 شخصًا، وعندما غادرت وصل العدد لنحو 750، وعدد كهذا في منظومة واحدة، من شأنه أن يجعل كل فرد يفكر في نفسه بدلاً من الكيان".

وأضاف "كنت أقول لنفسي .. كيف تحافظ على هذه الرغبة في الأداء؟ وذلك في وجود حوالي 150 شخصًا، أعتقد أنه من الضروري أن تحتفظ بطبيعتك البشرية، بأن تعرف اسم زوجتك وطفلك وإلخ. والمشكلة في آرسنال كانت في الانتقال من الحجم البشري إلى اللا إنساني".

وختم "كل شيء تسارع في ظرف 10 سنوات. والآن إذا كنت تبحث عن معد بدني، فسوف تجد أكثر من 300 تطبيق، هكذا شعرت في آرسنال أن الأمور تنفلت مني شيئًا فشيئًا".