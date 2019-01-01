فينجر يتأسف على ضياع فرصة العمر مع ريال مدريد

فينجر يكشف سبب تمسكه بآرسنال ورفض كل إغراءات ريال مدريد

عاد المدرب الفرنسي الشهير آرسن فينجر بالذاكرة إلى الوراء، ليروي كواليس تفريطه في فرصة العمر، التي أتيحت له أكثر من مرة، لترك ناديه السابق آرسنال والبحث عن المجد والألقاب مع ريال مدريد.

وتمسك كشاف النجوم بمنصبه في الجزء الأحمر من شمال لندن أكثر من عقدين من الزمن، ورغم نجاحه المذهل في النصف الأول من مسيرته، بتحقيق لقب البريميرليج 3 مرات، منهم الدرع الذهبي –بلا هزيمة-، إلا أنه عانى الأمرين في النصف الثاني، بالابتعاد عن المنافسة على لقب الدوري لمدة 14 عامًا.

وقال الأستاذ في مقابلة حصرية مع شبكة "بي إن" القطرية "بالطبع أتأسف لأنني ربما ضحيت قليلاً بالإمكانات التي تساعدني على النجاح من أجل الولاء أو الرغبة في بناء النادي".

وأضاف "في وقت بناء النادي، كان بإمكاني تحقيق مكاسب بالذهاب إلى مكان آخر –ريال مدريد- أقل محدودية من الناحية المالية، لكن في النهاية أنا سعيد بما قمت به".

وعن الطريقة التي كان سيقود بها الريال إذا حدث ذلك، فقال "دائمًا أعمل بالطريقة التي أحبها منذ صغري، وعندما كنت في آرسنال، عملت بالطريقة التي أردتها دائمًا"، لافتًا إلى أنه كان بإمكانه البحث عن المجد في الريال لكن "تأثيري على النادي جعلني أواصل قصة حبي لآرسنال".