فينجر: هازارد لن يعوض ريال مدريد عن رونالدو

هازارد هو الحل بالنسبة لريال مدريد ولكنه لن يعوض غياب رونالدو

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعتقد آرسين فينجر، المدير الفني السابق لنادي أرسنال، أن إيدين هازارد لن يعوض ريال مدريد أبداً عن رحيل كريستيانو رونالدو.

وافتتح هازارد الوافد الجديد إلى الفريق الملكي، أهدافه مع الفريق أمام غرناطة في المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف لهدفين، ليواصل تربعه على قمة الدوري.

وقال فينجر في تصريحات تلفزيونية: "هازارد سيكون هو الحل بالتأكيد لريال مدريد، ولكنه لن يعوض رحيل رونالدو".

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وتابع: "هازارد لن يتمكن من تسجيل 50 هدفاً في الموسم، ريال مدريد بحاجة إلى مهاجم آخر خاصة أن كريم بنزيما وصل إلى عمر الـ 32 حالياً".

وواصل: "ريال مدريد لم يشاهد مستوى هازارد الحقيقي حتى الآن، إنه لم يصل إلى قمة لياقته البدنية".

وتعرض هازارد إلى إصابة في أوتار الركبة، في بداية الموسم ولكنه بدأ الآن في العودة إلى طريق التألق من جديد، خاصة بعد هدفه الأول أمام غرناطة في آخر المباريات قبل فترة التوقف الدولي.