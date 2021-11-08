فينجر: نادم على الاستمرار في آرسنال، كان يمكنني تدريب ريال مدريد ويونايتد!

أكد الفرنسي أرسين فينجر المدير الفني الأسبق لآرسنال على ندمه للاستمرار رفقة المدفعجية لما بعد 2007.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فينجر ونقلتها صحيفة "ديلي ميل"، وأكد خلالها أنه كان يستطيع تدريب ريال مدريد أو مانشستر يونايتد أو منتخب فرنسا.

ما الذي قاله فينجر عن ندمه على عدم الرحيل عن آرسنال؟

وقال فينجر: "لقد ربطت نفسي بشكل كلي بآرسنال، وكانت تلك هي المشكلة، والخطأ الذي وقعت فيه".

وأضاف: "مشكلتي الأساسية أنني أحب بشكل كبير للغاية المكان الذي أتواجد به، وأنا نادم على ذلك، كان يجب علي أن أرحل".

وأردف عن النتائج في سنواته الأخيرة: "كنت اتسائل في بعض الأحيان، هل هناك شيئًا ما تعرض للدمار بعد جيل دوري اللا هزيمة؟".

وأكمل: "بعد ما حدث في 2007 شعرت بالانقسام بين الإدارة، واسأل نفسي إذا كان استمراري بعد ذلك صحيحًا، فالأمور لم تسر أبدًا كما يجب بعدها".

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ما الذي قاله فينجر عن الفرق التي أرادت أن يدربها؟

وأنهى كلماته: "كان يمكنني أن أدرب المنتخب الفرنسي، وكان يمكنني الذهاب إلى ريال مدريد مرتين، ويوفنتوس وباريس سان جيرمان، وحتى مانشستر يونايتد".

جدير بالذكر أن آرسنال منذ رحيل فينجر وهو يعاني بشكل أكبر، ولم يعد حتى الآن لدوري أبطال أوروبا.







