فينجر: قدمنا الكثير من الأموال لفاردي ولكنه رفض آرسنال لهذا السبب

لماذا رفض جيمي فاردي ترك ليستر سيتي والانضمام إلى آرسنال

كشف أرسين فينجر المدير الفني التاريخي لنادي آرسنال عن السبب الذي جعل المهاجم الدولي الإنجليزي جيمي فاردي يرفض الانتقال إلى الجانرز قادمًا من ليستر سيتي.

وظهر فاردي للعالم بصورة مبهرة في موسم 2016 حين قاد رفقة رياض محرز والجيل التاريخي لليستر سيتي بقيادة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري الثعالب للفوز بلقب البريميرليج.

ومع مواصلة تألق فاردي الذي قاد ليستر سيتي اليوم للفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، يعترف أرسين فينجر بأنه عرض الكثير من المال من أجل ضم النجم الإنجليزي لآرسنال في 2016.

ولكن مشروع فينجر لنقل جيمي فاردي إلى آرسنال في عام 2016 باء بالفشل بعدما رفض واحد من أكثر المهاجمين غزارة في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الأخيرة ترك ليستر سيتي.

وحول ذلك قال فينجر: "كان ليستر قد فاز للتو بالدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2016 ، وتعرض مالك النادي لحادث مؤسف أودى بحياته، في ذلك الوقت لم يرغب النادي مطلقًا في التفريط في المهاجم الأبرز بالنسبة لهم"

وأضاف: "لقد عرضوا عليه عقدًا أطول وبنفس الراتب تقريبًا، إن لم يكن أكثر، كان لدينا نظامًا سيسمح له بالانسجام والتألق، لذلك كنا نرغب في التعاقد معه في ذلك الوقت".

وتابع: "عندما ترى المهاجمين الكبار، فهم يتنقلون في أرجاء الملعب بينما يقف الآخرون في منطقة الجزاء، وهو يملك ذلك، ولديه العديد من المميزات إضافة إلى قدرته على تسجيل الأهداف"

وفي إبريل من العام 2020 تحدث أرسين فينجر عن هذا الأمر حيث قال: "لقد تفاوضنا مع اللاعب ومع النادي ومنحا موافقة أولية بالفعل، ولكن في طريق العودة إلى ليستر، تلقيت مكالمة من اللاعب يقول فيها إنه يريد التفكير في الأمر من جديد، بين عشية وضحاها، تغيرت رغبته وقرر البقاء".

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يذكر أن جيمي فاردي قد أصبح حديث العالم في هذه الفترة التي يتحدث عنها أرسين فينجر بسبب قصته الملهمة إضافة بالطبع إلى الانفجار الذي حدث في مستواه مع ليستر سيتي.