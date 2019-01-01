فينجر: فيرمينيو يضحي بنفسه من أجل صلاح وماني

المدرب الفرنسي يشيد بجهود فيرمينيو وبدوره في فريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى آرسين فينجر، المدير الفني السابق أن روبيرتو فيرمينو هو الحلقة المهمة في ليفربول والذي يضحي بنفسه من أجل فريقه.

وقال فينجر في تصريحات تلفزيونية: "يعجبني صلاح كثيراً، لقد نضج وأصبح يعلم متي يسدد ومتي يمرر، لديه إمكانيات كبيرة".

وواصل: "ماني أيضاً يحقق نجاحات كثيرة، ولكننا ننسى دائماً الشخص الذي يضحي بنفسه للفريق".

وتابع: "إنه فيرمينيو، شخص يعمل من اجل الفريق والجميع ويجعلهم يتألقون هذه القطعة صعب إيجادها، أن يكون المهاجم كريماً".

ونجح فيرمينيو هذا الموسم في تسجيل هدفين وصناعة 3 آخرين في خمس مباريات بالدوري الإنجليزي.

على الجانب الآخر، سجل السنغالي ساديو ماني أربعة أهداف وصنع هدفاً واحداً في خمس مباريات بالدوري، بينما سجل صلاح أربعة أهداف وصنع هدفين في نفس العدد من المباريات.