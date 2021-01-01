فينجر : بقاء نيمار ومبابي أهم من قدوم ميسي إلى باريس

الجدل مستمر حول مصير النجم الأرجنتيني

حذر أرسين فينجر مدرب آرسنال الأسبق، إدارة نادي باريس سان جيرمان، من التركيز على ضم ليونيل ميسي من برشلونة، بدلًا من التركيز على الأولويات الأخرى.

الفريق الفرنسي ارتبط بالتعاقد مع ميسي طوال الفترة الماضية، حيث يعتبر حاليًا هو الطرف الأقرب للحصول على خدمات النجم الأرجنتيني بعد نهاية عقده مع برشلونة الصيف القادم.

فينجر الذي تواجد بالاستوديو التحليلي للمباراة التي فاز فيها باريس على برشلونة 4/1 في دوري أبطال أوروبا، أبدى رأيه في هذه القصة.

وقال الفرنسي لشبكة "beIN Sports":"يجب التفكير في العديد من الأولويات الأخرى قبل التعاقد مع ميسي في صفقة ضخمة".

وأضاف:"أود أن أقول إن باريس يجب أن يركز على الاحتفاظ بخدمات أفضل لاعبيه مثل كيليان مبابي ونيمار، واستثمار الأموال التي يمتلكونها في هذين اللاعبين".

وتابع:"مبابي يبلغ من العمر 22 عامًا وربما يكون اللاعب الأفضل في العالم في المستقبل، لذلك الحفاظ عليه هو الأهم الآن".

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يذكر أن مبابي الذي سجل ثلاثية في شباك برشلونة أمس، الثلاثاء، خرج بعد المباراة ليؤكد اقترابه من الإعلان بشكل رسمي عن حسم مصيره مع باريس، وسط ترقب من ريال مدريد.