فينجر: بايرن ميونخ السبب وراء ترك جنابري أرسنال

تألق كبير للموهبة الألمانية الشابة هذا الموسم

هيثم محمد تويتر

تحدث مدرب أرسنال السابق أرسين فينجر عن الكواليس وراء رحيل سيرجي جنابري، نجم بايرن ميونخ الحالي، عن المدفعجية بالماضي.

جنابري بدأ مشواره مع أرسنال مع الفرق العمرية للشباب في 2011، ورحل في 2016 إلى بريمين بعدما فشل في التألق مع الفريق الأول.

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وقال فينجر مع "بي إن": "حاولنا تمديد عقد جنابري لمدة طويلة ولكن أظن أن بايرن ميونخ تلاعب به خلف الكواليس".

وواصل: "أعتقد أنه أقنعه أنه سيضمه لصفوفه لو رحل الآن إلى بريمين، كان موهبة كبيرة افتقدت للثقة في بعض المراحل، ولكن آمنت بأنه يمكنه تحقيق الكثير".

واستمر فينجر: "عاد من تجربة إعارة سيئة في وست بروم أثرت على ثقته، حاولت إعادة البناء معه لأنني آمنت بقدراته".

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وأبدى المدرب الفرنسي رأيه في كيف يحافظ جنابري على تألقه: "الاستمرارية، اللاعبون الأفضل في الكرة الآن هم هؤلاء الذين يظهرون الاستمرارية، هل يمكنه أن يكرر نفس المستوى الذي قدمه في لقاء توتنهام؟".

وختم: "لم يتوقع أحد أن يقدم بايرن ما قدمه أمام توتنهام، كانت ليلة حدث كل شيء بشكل رائع معهم، وبالمقابل صار كل شيء بشكل خاطيء مع توتنهام".

وفرض جنابري نفسه نجماً على لقاء بايرن وتوتنهام بدوري الأبطال الجولة الماضية، بعدما سجل رباعية من سباعية فريقه.