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الدوري الإنجليزي الممتاز

فينجر: إيمري أثبت أني لم أترك فريقاً محطماً

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Getty Images
مدرب الجانرز التاريخي يرد على ما اعتبره ظلماً بعد رحيله..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال سعادته بما يقدمه خليفته أوناي إيمري هذا الموسم، معتبراً أن نجاحاته الحاية تثبت أنه لم يترك فريقاً مدمراً كما قال البعض.

 

وقال فينجر في تصريحاته لـbeIN:"أعتقد أن إيمري يقوم بعمل رائع على صعيد التعاقدات كما جلب نوعاً من الاستقرار الدفاعي للفريق".

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وأضاف:"أعتقد أن كل شيء يسير بشكل جيد، الفريق مليء بالثقة ودائماً ما قلت أني بنيت شيئاً يستمر بشكل جيد بعد رحيلي".

وأوضح:"الكثير من الناس اعتقدوا أني تركت النادي بفريق لا يزال في مرحلة البناء، ولكني لم أعتقد ذلك أبداً وأنا سعيد للغاية أن هؤلاء الأشخاص تم إثبات تناقضهم".

وكان فينجر قد توج مع الجانرز بلقب البريميرليج الذهبي بلا هزيمة في 2003-2004، كما قاده لنهائي دوري أبطال أوروبا 2006، في حقبته الطويلة التي انتهت الصيف الماضي.

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