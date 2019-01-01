فينالدوم يكشف رغبة ماني في ضرب صلاح يوم مغادرته الملعب غاضبًا

هل أراد ماني ضرب صلاح بعد الخلاف الشهير بينهما؟

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

سال الكثير من الحبر حول الأزمة بين نجمي ليفربول محمد صلاح وساديو ماني، حيث تجلت بشكل كبير حين خرج النجم السنغالي غاضبًا من مباراة برايتون.

وقبل خروجه بدقائق لم يمرر له صلاح الكرة رغم تفوق ليفربول بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ورغم وقوفه في موقف أسهل لتسجيل الهدف.

وفي تلك المباراة قدم ماني مباراة أفضل من صلاح بكثير، وسجل هدفين في مباراة لم يسجل فيها الفرعون المصري أي هدف ولم يقدم المطلوب منه.

ورغم كل ذلك، قام يورجن كلوب بإخراج ماني وترك صلاح يكمل المباراة، الأمر الذي أغضب النجم السنغالي وجعله يفقد أعصابه على دكة البدلاء بعد خروجه مباشرة.

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وخلال تواجد اللاعبين في غرفة الملابس، كشف فينالدوم عن رغبته في تلطيف الأجواء، حيث سأل صلاح بشكل ساخر: "مو، لماذا أراد ماني أن يضربك؟" وسط موجة ضحك من الجميع.

وقال فينالدوم إن ماني وصلاح تحدثا في هذا الأمر، حيث أكد الفرعون المصري أنه لم يرَ ماني في هذه اللقطة وأنه لم يلتفت له إطلاقًا.

وأضاف: "لقد تعاملا بشكل طبيعي بعدها مباشرة ولم يترك الخلاف أي أثر بينهما عكس ما أشيع، العلاقة بينهما مميزة ككل اللاعبين في ليفربول"

يذكر أن ساديو ماني ومحمد صلاح قد أنهيا الموسم الماضي في صدارة هدافي البريميرليج بالتساوي مع بيير إيمريك أوباميانج برصيد 22 هدفًا لكل منهم.