فينالدوم: ليفربول تطور كفريق وأفراد

الهولندي يشيد بتطور الريدز على مر الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول اعتقاده بأن فريقه تطور كثيراً على مر الموسم الأخير.

وقال فينالدوم لموقع الريدز الرسمي:"يمكنكم رؤية هذا التطور ليس فقط من خلال النتائج بل من طريقة اللعب، لقد نضجنا خلال الموسم".

وأضاف:"لقد بدأنا بشكل جيد ثم نجحنا في الفوز بمباريات صعبة، وإذا لم نلعب بشكل جيد لا يمكننا الفوز بتلك المباريات التي لطالما كانت صعبة في الماضي".

وأوضح:"ولكن هذا الموسم نجحنا في الفوز بتلك المباريات، لقد تعلمنا كثيراً، كل لاعب بيننا صار أفضل مما كان عليه".

يذكر أن ليفربول أنهى البريميرليج في المركز الثاني بـ97 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل، فيما توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.