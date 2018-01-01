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الدوري الإنجليزي الممتاز

فينالدوم: لا نفكر في مانشستر سيتي

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الهولندي لا يرى بديلاً عن الفوز بالمباريات المتاحة أمام فريقه..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

نفى جورجينو فينالدوم لاعب وسط ليفربول الإنجليزي أن يكون فريقه يفكر بشأن المنافسة على الصدارة في الوقت الحالي.

 

وقال فينالدوم في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي:"هذا الموسم نحن لا نفكر بالاقتراب من مانشستر سيتي أو باللعب قبلهم أو بعدهم".

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وأضاف:"نحن لا نفكر بتلك الأمور، بل نريد الفوز بالمباراة ثم نرى ما سيحدث في نهاية الأسبوع".

وأوضح:"يجب أن نتأكد من فوزنا بمبارياتنا، فهذا هو الشيء الوحيد الذي يجب علينا فعله".

وعن ولفرهامبتون الذي يلاقيه الريدز الليلة قال:"أعتقد أنهم أثبتوا أنفسهم أمام الفرق الكبيرة خصوصاً في ملعبهم، ستكون مباراة صعبة للغاية".

ويحتل الريدز صدارة البريميرليج بـ45 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن مانشستر سيتي حامل اللقب.

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