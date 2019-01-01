فينالدوم: كنت غاضباً بسبب كلوب.. أثبتنا أن كل شيء ممكن
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أبدى جورجينيو فينالدوم لاعب وسط ليفربول سعادته بفوز الفريق التاريخي على برشلونة 4-0 وتأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا.
وقال فينالدوم عقب المباراة لبي تي سبورت:"هذا لا يصدق، بعد المباراة في إسبانيا كنا واثقين أن بإمكاننا تسجيل أربعة أهداف والفوز 4-0".
وأضاف:"الناس بالخارج شككوا بنا وظنوا أننا لا يمكننا فعلها، ولكن مرة أخرى أظهرنا أن كل شيء ممكن في كرة القدم".
وأوضح:"كنت غاضباً حقاً حين وضعني المدرب على دكة البدلاء، فقط حاولت مساعدة الفريق"
وتابع:"أنا سعيد أني تمكن من المساعدة بهذين الهدفين".
وكان برشلونة قد فاز 3-0 في الذهاب، ليقلب الريدز النتيجة برباعية سجل بها فينالدوم الهدفين الثاني والثالث.