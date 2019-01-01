ليفربول

فينالدوم: كلوب سألني عن فان دايك بمجرد انضمامي لليفربول

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Laurence Griffiths
فينالدوم يتحدث عن بداية القصة بين يورجن كلوب وفان دايك وليفربول

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

قال جورجينو فينالدوم نجم نادي ليفربول إن المدير الفني للريدز يورجن كلوب قد استفسر مه عن فان دايك بمجرد التعاقد معه في 2016.

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وكان ليفربول قد ضم فينالدوم قادمًا من نيوكاسل في صيف العام 2016، حينها كان مواطنه الهولندي فان دايك مغمورًا بالنسبة للغالبية.

ولكن كلوب استغل كون الثنائي من نفس البلد، واستفسر عن المدافع الذي شعر أنه يحتاجه من أجل بناء منظومة دفاعية في ليفربول.

وقال فينالدوم: لقد سألني كلوب عن فان دايك بمجرد وصولي إلى ليفربول، الرجل قال لي ماذا تعرف عن مواطنك؟ حينها شعرت أنه يريد جلبه لليفربول"

وأضاف: "كلوب من أشد المعجبين بفرجيل فان دايك منذ زمن بعيد، هو مقتنع بما يقدمه منذ بدايته وقبل أن يصبح مطلبًا لبعض الأندية بعد تألقه في ساوثامبتون"

وتابع: "اليوم رهان يورجن كلوب على فان دايك بات واضحًا للجميع أنه قد نجح، ولكنه منذ أول يوم وقبل أن يتألق فيرجيل ويقدم كل هذا وهو يمتلك نفس الإيمان به"

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يذكر أن فيرجيل فان دايك قد دخل القائمة النهائية لأفضل لاعب في العالم رفقة ميسي ورونالدو، وذلك بعد أيام من تفوقه عليهما وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في أوروبا.

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