فينالدوم: فان دايق يستحق الـ 75 مليون يورو

فينالدوم يثني على زميله في النادي والمنتخب فان دايك

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث لاعب الوسط الهولندي فينالدوم عن زميله في ليفربول ومنتخب هولندا فيرجيل فان دايك، حيث أكد أنه استحق المبلغ الذي دفعته إدارة الريدز لضمه. اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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وكان فيرجيل فان دايك قد انضم إلى ليفربول خلال موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، في صفقة قياسية كأغلى مدافع في تاريخ كرة القدم وقتها مقابل ما يقارب 75 مليون يورو.

وأثار انضمام فان دايك الكثير من الجدل حينها، حيث أنه يبلغ من العمر 27 عامًا ولم يلعب سوى مع سيلتيك وساوثهامبتون، إلا أنه أثبت عكس ذلك للجميع.

وبخصوص هذا الأمر، تحدث فينالدوم حول المستوى الذي يقدمه فان دايك في الفترة الحالية، حيث وصفه بأنه أفضل مدافع في العالم خلال الوقت الحالي.

وقال فينالدوم: "أعرف فيرجيل جيدًا، لقد زاملته في المنتخب قبل أن أزامله هنا في ليفربول، هو لاعب كبير واستحق كل ما يحدث معه، كما استحق المبلغ المدفوع من أجله"

يذكر أن فيرجيل فان دايك يعد أحد أهم العوامل التي بنى عليها ليفربول تألقه هذا الموسم، وأحد أهم العوامل التي وضعت الريدز في صدارة الدوري بعد مرور 18 جولة.