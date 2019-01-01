فينالدوم: سنلعب من أجل الفوز في كامب نو

نجم ليفربول فينالدوم يتحدث عن مواجهة برشلونة المنتظرة في كامب نو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم وسط ميدان ليفربول جيورجينو فينالدوم إن فريقه سيلعب مواجهة الغد أمام برشلونة في كامب نو من أجل الفوز ليس إلا.

وتتجه الأنظار كلها غدًا صوب كامب نو، وتحديدًا من أجل المواجهة المرتقبة بين برشلونة وليفربول في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وفي هذا السياق، تحدث فينالدوم عن صعوبة المواجهة والتحدي الذي سيواجه لاعبي ليفربول من أجل الفوز بها وقطع شوط كبير نحو المباراة النهائية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٣٠ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "سندخل كامب نو لنبحث عن الفوز، نعلم أنه صعب ونعلم أن جمهور برشلونة يكون مؤثرًا في ملعبه، ولكننا يجب أن نتخطى كل ذلك إذا أردنا الفوز باللقب في النهاية"

وتابع: "ليونيل ميسي لاعب عظيم وسيشكل خطرًا كبيرًا علينا، ولكن يجب أن نعمل من أجل إيقافه إذا كنا نريد التأهل إلى نهائي واندا ميتروبوليتانو"

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يذكر أن ليفربول كان قد تأهل إلى هذا الدور بعدما نجح في تخطي عقبة بورتو في ربع النهائي بفوزه عليه ذهابًا وإيابًا بمجموع ستة أهداف لهدف.