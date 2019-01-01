فيل فودين يخالف زملائه ويفضل التعلم أكثر داخل مانشستر سيتي

بعد رحيل سانشو وإبراهيم دياز.. فودين يفضل البقاء في مانشستر سيتي والتعلم من جوارديولا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

فضل فيل فودين نجم مانشستر سيتي الصاعد البقاء مع النادي وعدم الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك على عكس توقعات الجميع. اختيارات المحررين حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

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وكان زميليه السابقين سانشو وإبراهيم دياز قد رحلا عن صفوف مانشستر سيتي تجاه بوروسيا دورتموند وريال مدريد على التوالي، مما عزز من إمكانية رحيله.

ولكن على الرغم من وصول عدد من العروض داخل البريميرليج وخارجه، إلا أن فودين فضل البقاء في صفوف مانشستر سيتي في الفترة الحالية وعدم الرحيل.

وبرر فودين موقفه بأنه يحتاج إلى التعلم أكثر، وهذا ما يتوفر لديه في مانشستر سيتي مع المدرب بيب جوارديولا الذي وضع الثقة فيه منذ البداية.

وشارك فودين مع مانشستر سيتي في عدد من المباريات هذا الموسم، وقال لوسائل الإعلام: "في كل مرة أشارك فيها مع مانشستر سيتي أستمتع وأحاول أن أكتسب شيئًا جديدًا"

يذكر أن فودين كان قد وقع على عقد طويل الأمد مع مانشستر سيتي العام الماضي، وذلك بعدما طالب بيب جوارديولا بعدم التفريط في اللاعب الشاب.