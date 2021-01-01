فيل فودين .. جوهرة جوارديولا التي تمحي أخطاء سانشو

حالة من التألق والنضوج للنجم الإنجليزي

يبدو أن المدرب الإسباني بيب جوارديولا قرر تغيير كل عاداته هذا الموسم، سواء من الناحية الخططية في الملعب، وكذلك في التعامل مع اللاعبين.

فيل فودين .. الجوهرة الإنجليزية القادمة بقوة في البريميرليج، الدليل الأكبر على هذا التغير، حيث قرر بيب منحه الفرصة والصبر عليه حتى النهاية.

جوارديولا سبق أن أخطأ في طريقة تعامله مع جادون سانشو، الذي ذهب إلى بوروسيا دورتموند بـ7.84 مليون يورو فقط في 2017، ليتخطى سعره بعدها أكثر من 100 مليون يورو.

المدرب الإسباني رفض تكرار هذا السيناريو، ليحافظ على فودين ويحصد نتيجة صبره..

لعب على حساب الجميع

فودين حاليًا يعتبر من أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي بمركزه، والفوز على ليفربول 4/1 هذا الأسبوع كان الدليل الأنسب على ذلك.

اللاعب الشاب سجل وصنع في فوز سيتي على الريدز، وكان النجم الأول للمباراة، ليظهر كم النضوج الذي يتمتع به، ولكن كيف حدث هذا الأمر؟

جوارديولا بدأ تصعيد اللاعب بالتدريج في 2017 وقام باستخدامه على فترات، في محاولة منه لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد بدلًا من الرحيل مثلما فعل زميله سانشو.

صاحب الـ20 سنة لم يكن بهذه الكفاءة ببداية ظهوره، حيث احتاج الكثير من العمل لتحسين لمسته في الثلث الأخير من الملعب.

المعروف عن جوارديولا هو عدم صبره كثيرًا على اللاعبين الصغار، واللجوء إلى النجوم الجاهزين، ولكنه قرر التعامل مع الموقف بطريقة مختلفة.

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بيب صبر على فودين حتى النهاية، وكان يشركه على حساب الجميع سواء رياض محرز أو رحيم ستيرلينج، سواء في مركزه الأصلي كصانع ألعاب أو كجناح.

سيتي لم يتأثر هذا الموسم برحيل ليروي ساني، وتخبط مستوى ستيرلينج، وذلك يعود الفضل فيه لجوارديولا الذي ساعد فودين على سد هذا الفراغ، بدلًا من اللجوء للسوق لضم لاعب آخر.

أرقام مبهرة

فودين شارك في 103 مباراة مع سيتي حتى الآن، وسجل 24 هدفًا وصنع 17 بكل البطولات مع الفريق الإنجليزي، ولكنها مجرد بداية فقط.

الموسم الحالي يشهد حالة غير مسبوقة من النضوج لفودين، حيث سجل 9 أهداف وصنع 5 في 29 مباراة، بالإضافة لتأثيره الواضح بعيدًا عن الأرقام.

الإنجليزي الشاب يجيد اللعب في كل مكان، لاعب وسط، جناح أيمن وأيسر وصانع ألعاب، ولعب حتى كمهاجم صريح، ومع ذلك لم يتأثر بهذا التغيير وأثبت صحة قرار جوارديولا بالحفاظ عليه.

فودين الآن سعره 60 مليون يورو، وهو المبلغ الذي يقول المزيد عن هذا الإنجاز، ولكن في نفس الوقت هل يواصل جوارديولا في الاعتماد عليه بنفس الطريقة؟

العديد من التكهنات تشير إلى بعض التغييرات الهجومية في سيتي الموسم القادم، بسبب مستقبل سيرخيو أجويرو وهبوط مستوى رياض محرز وستيرلينج، لذلك سيكون من المثير رؤية مصير موهبة سيتي الجديدة.