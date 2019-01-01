فيليكس يكشف سبب تفضيله أتلتيكو مدريد

لماذا انضم فيليكس إلى أتلتيكو مدريد؟

كشف جواو فيليكس، لاعب أتلتيكو مدريد، السبب الذي دفعه للانضمام إلى الروخي بلانكوس رغم منافسة عدد من الأندية للحصول على خدماته.

فيليكس انضم إلى أتلتيكو مدريد قادمًا من بنفيكا مقابل 127 مليون يورو.

وقال فيليكس في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أتلتيكو مدريد أحد أفضل الفرق في العالم، ودييجو سيميوني مدرب رائع قادؤ على تطويري وإخراج أفضل ما لديّ، كل لاعب في العالم يتمنى الانضمام لفريق في القمة".

وتابع:" شاهدت العديد من مباريات الروخي بلانكوس في البطولات الأوروبية سواء بدوري الأبطال أو الدوري الأوروبي، صحيح لم يحققوا التشامبيونزليج ولكن الوصول لنهائيين في 3 أعوام يعني الكثير".

صاحب الـ 19 عامًا أشار إلى أنّه يمتلك ثقة كبيرة في قدرة المدرب سيميوني على تحسين إمكانياته كلاعب وجعله أفضل في السنوات المقبلة.

واختتم: "إنّه يعرف جيدًا كيف يتعامل مع اللاعبين الشباب، ولا أعتقد أنّ صغر سني سيكون أمرًا سلبيًا. لقد جئت للتعلم وتقديم كل ما لدي وأتمنى أن نقدم شيئَا كبيرًا الموسم المقبل".

جدير بالذكر أنّ اللاعب البرتغالي سوف يحصل على القميص رقم 7 الخاص بأنطوان جريزمان.