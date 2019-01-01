فيليكس يعرج في مباراته الأولى مع أتلتيكو مدريد
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تغلب أتلتيكو مدريد على خيتافي بهدف نظيف في ختام منافسات الجولة الأولى للدوري الإسباني.
وشهدت المباراة خروج جواو فيليكس نجم الفريق الجديد في الدقيقة 66 من مباراته الأولى الرسمية بقميص الروخيبلانكوس.
جاء ذلك في الدقيقة 66، حيث حل ماركوس يورينتي الوافد الجديد من ريال مدريد، بينما خرج البرتغالي وهو يعرج.
وسجل للأتلتي في تلك المباراة ألفارو موراتا في الدقيقة 23 بالرأس، وهو نفسه من أضاع ركلة جزاء لاحقاً في الدقيقة 56.
يذكر أن أتلتيكو كان قد تعاقد مع فيليكس قادماً من بنفيكا مقابل 120 مليون يورو.