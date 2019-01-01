فيليكس يرد على سيميوني: الأهداف ستأتي ومبلغ صفقتي لا يؤثر على أدائي

جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد يرد على نقد سيميوني ويعده بالتحسن في الفترة المقبلة.

أكد اللاعب جواو فيليكس نجم فريق أتلتيكو مدريد على تفهمه التام للنقد الذي وجهه له المدرب دييجو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فيليكس وأكد خلالها أن مبلغ انضمامه لصفوف الفريق الإسباني لا دخل له ببعده عن الأهداف.

وقال فيليكس: "مبلغ الـ 120 مليون يورو الذي انضممت به لصفوف أتلتيكو مدريد لن يكون سببًا في وضع أي ضغوط على ما أقدمه في الملعب".

وكان اللاعب قد تلقى انتقادًا من قبل المدير الفني الأرجنتيني لفريق أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني عقب لقاء الفريق الأخير في مواجهة ريال بيتيس.

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وصرح سيميوني عقب المواجهة التي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بهدفين مقابل هدف: "كنت أتمنى لو كان فيليكس يملك المزيد من الطاقة في نهاية المباراة".

ورد اللاعب على تصريحاته مديره الفني بعدها بشكل مباشر: "سأقوم بالعمل حتى يكون لدي المزيد من الطاقة في المستقبل".

وأنهى اللاعب تصريحاته: "عندما تبدأ الأهداف في الدخول للمرمى ستتوالى بشكل طبيعي، وكل تلك التضحيات التي نقدمها وقتها لن تعني الكثير".

جدير بالذكر أن جواو فيليكس كان قد شارك مع أتلتيكو مدريد في 18 مباراة هذا الموسم بكل البطولات وسجل أربعة أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.