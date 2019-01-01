فيليكس سانشيز: نجحنا في المهام الدفاعية لكن المنافس أقوى

تعرف على تصريحات فيليكس سانشيز بعد فوز كولومبيا على قطر

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أكد فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، أنّ مواجهة كولومبيا لم تكن سهلة على الإطلاق مشيدًا بإمكانيات دفاع العنابي.

كولومبيا انتصرت بهدف نظيف على قطر في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بكوبا أمريكا.

وقال سانشيز في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان صعبًا وقويًا وأتيحت لنا بعض الفرص وخرجنا من مناطقنا في بعض الفترات ولكن المنافس لم يكن سهلًا".

وتابع: "اللاعبون أدوا مهامهم على الوجه الأكمل، وللأسف تلقينا هدفًا في الأنفاس الأخيرة رغم صمودنا أغلب فترات المواجهة".

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وأردف: "درسنا منتخب كولومبيا بشكل جيد ووضعنا الخطة التي تتوائم مع الخصم وأردنا أن نغلق كل الممرات والمساحات لأننا نعلم سرعتهم وموهبتهم ولذلك اعتمدنا على المرتدات".

واختتم: "حينما تلعب أمام منتخب مثل كولومبيا بهذه الطريقة فبالطبع لن تكون المهمة سهلة، خاصة وأنّ الخصم ضعط منذ الوهلة الأولى وبالنظر إلى النتيجة أرى أنّ الأداء كان جيدًا فمن الصعب مجاراة منافس بهذه الإمكانيات".

جدير بالذكر أنّ كولومبيا ضمنت التواجد في ربع النهائي بعد جلب 6 نقاط من مباراتين.