فيليكس سانشيز: كولومبيا منتخب صعب المراس لكننا سندافع عن حظوظنا بقوة

بعد تعادل رائع لقطر أمام باراجواي، فالأدعم الآن أمام اختبار صعب أمام كولومبيا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يؤمن فيليكس سانشيز؛ المدير الفني لمنتخب قطر، بقدرة فريقه على تحقيق الفوز أمام كولومبيا، وإن كان يراها مواجهة صعبة للغاية.

الأدعم يلاقي نظيره الكولومبي، في الجولة الثانية من دور المجموعات بكوبا أمريكا، على ملعب المورمبي.

وقال سانشيز، خلال تصريحاته لقناة "الكأس" قبل انطلاق المباراة: "في كرة القدم المباراة لا تُلعب إلا في الوقت وعلى أرض الميدان، لذلك يجب علينا أن نكون جاهزين مهما كان الخصم، بالنظر إلى تاريخ وسجل منتخب كولومبيا فإنه منتخب قوي، تابعناه في المباريات الأخيرة، هو فريق صعب وحقق الكثير من الإنجازات، ونحن سندافع عن حظوظنا بقوة".

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وأضاف: "كل اللاعبين جاهزون للمباراة، وسنخوضها بكل قوة لتحقيق نتيجة إيجابية".

يذكر أن العنابي كان قد استهل مشواره بتعادل رائع أمام منتخب باراجواي بثنائية لكل منهما، بعدما كان متأخرًا بهدفين.

ومن المنتظر أن تلاقي كتيبة سانشيز في الجولة الأخيرة من المجموعات منتخب الأرجنتين في 23 من يونيو الجاري.

أما كولومبيا فبدأ البطولة بالفوز أمام الأرجنتين بثنائية نظيفة، وتلاقي باراجواي في 23 من الشهر الجاري.