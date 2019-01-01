فيليكس سانشيز: قطر قدمت أداءً مشرفًا ونستعد لكأس العالم 2022

أكد فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب قطر، أنّ المشاركة في كوبا أمريكا كانت فرصة جيدة للعنابي للاحتكاك بالمنتخبات الكبيرة واكتساب الخبرة..

الأرجنتين انتصرت بثنائية نظيفة على قطر لتصل إلى ربع النهائي بينما خرج العنابي من الدور الأول.

وقال فيليكس في تصريحات عقب المباراة: "هدفنا الأساسي قياس مدى قوى المنتخب أمام فرق كبيرة وقلة الخبرة أثرت سلبيًا على النتائج وأعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا في العديد من الأوقات".

وتابع: "علينا تطوير العناصر الشابة الموجودة حتى نكون في حالة أفضل خلال بطولة كأس العالم في 2022".

ظهور مُشرف للكرة العربية والخليجية 🙌

حضور ممتاز في كوبا أمريكا 🏆

أداء مشرف من قطر 👏



ما قصرتم يا شباب .. لعبتم بطولة جيدة وشرّفتونا 👏

حظ أوفر في قادم المناسبات يا العنابي 🇶🇦 pic.twitter.com/amCPn2AOt8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 23, 2019

جدير بالذكر أنّ قطر سوف يشارك في نسخة كوبا أمريكا 2020 في الأرجنتين وكولومبيا مع أستراليا.