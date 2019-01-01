فيليكس سانشيز: فرضنا شخصيتنا القوية على باراجواي ولا تعليق على الحكم

مدرب منتخب قطر راضٍ عن انطلاق الأدعم بكوبا أمريكا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أشاد الإسباني فيليكس سانشيز؛ المدير الفني لمنتخب قطر، بأداء فريقه أمام منتخب باراجواي، مؤكدًا أن اللاعبين قدموا أداءً بطوليًا رغم قلة التركيز في البداية.

الأدعم استهل مشواره في كوبا أمريكا أمس الأحد، بتحويل تأخره أمام باراجواي بثنائية إلة تعادل إيجابي 2-2، سجل الهدفين المعز علي وبوعلام خورخي.

المعز علي: مستوانا مُبشر ولدينا طموح كبير في كوبا أمريكا

وقال سانشيز، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "قدمنا مباراة جيدة، وفرضنا شخصية قوية على أرض الميدان، واللاعبون قدموا أداءً قتاليًا، للأسف كان هناك سوء تركيز من جانبنا في البداية، ولم نتمكن من مجاراة الخصم، لكن عملنا على تحسين أدائنا ومستوانا، خاصة في الشوط الثاني".

وأضاف: "رد فعلنا كان إيجابيًا وجيدًا بعدما استقبلنا الهدفين، وتمكننا من العودة في المباراة، اللاعبون عادوا بشكل جيد حتى خرجنا بتعادل مستحق".

الإسباني تابع: "الشوط الأول سيطرنا على بعض مجرياته بعد تسجيل الخصم هدفه الأول، وهو نفسه ما حدث في المباراة الودية أمام البرازيل، أهم شيء هو العودة في اللقاء، المباراة الأولى لها قيمة كبيرة ومهمة جدًا، والنتيجة في النهاية عادلة وعن جدارة، ولا أعلم ماذا إذا كانت لنا ضربة جزاء أم لا، هناك 3 آلاف كاميرا بالملعب رسمية وجماهيرية، ولا يمكنني التعليق على الحكم".

مدرب باراجواي يرفض وجود قطر واليابان في كوبا أمريكا

واختتم: "كان هناك دعمًا كبير من قبل الجمهور، وهو ما لعب دورًا أساسيًا في تقديم أداء جيد في اللقاء، بتصوري قمنا بالعمل الضروري وأشكر الجمهور على دعمه، هناك 11 لاعب في الملعب يكونون دائمًا ندًا للخصم، وكانت هناك روحًا رياضية داخل الميدان وخارجه".

يذكر أن قطر تشارك في كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخها، وتنافس ضمن المجموعة الثانية.

ويلاقي العنابي في المباراة المقبلة كولومبيا في 19 من الشهر الجاري ثم الأرجنتين في 23 من الشهر نفسه.